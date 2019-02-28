На Полтавщині чоловік розгулював по вокзалу з міною часів війни



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Чоловік викинув боєприпас в туалет, побачивши поліцію

У місті Оржиця Полтавської області чоловік розгулював по автовокзалу з мінометною міною часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

Зазначено, що 26 лютого до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що на території автовокзалу у невідомого чоловіка він побачив предмет, схожий на мінометну міну.

«Міну правоохоронці знайшли на території автовокзалу Оржиці, в туалеті, у вигрібній ямі. Як виявилося, чоловік викинув боєприпас в туалет, побачивши поліцію. Він пояснив, що знайшов міну восени 2018 року під час проведення польових робіт і зберігав удома«, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за фактом незаконного поводження зі зброєю правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Відомо, що вибуховий предмет був знешкоджений фахівцями-вибухотехніками.