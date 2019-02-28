  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Полтавщині чоловік розгулював по вокзалу з міною часів війни

    • Розсилка
    На Полтавщині чоловік розгулював по вокзалу з міною часів війни

    Чоловік викинув боєприпас в туалет, побачивши поліцію

    У місті Оржиця Полтавської області чоловік розгулював по автовокзалу з мінометною міною часів Другої світової війни.

    Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

    Зазначено, що 26 лютого до чергової частини Оржицького відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя, що на території автовокзалу у невідомого чоловіка він побачив предмет, схожий на мінометну міну.

    «Міну правоохоронці знайшли на території автовокзалу Оржиці, в туалеті, у вигрібній ямі. Як виявилося, чоловік викинув боєприпас в туалет, побачивши поліцію. Він пояснив, що знайшов міну восени 2018 року під час проведення польових робіт і зберігав удома«, - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що за фактом незаконного поводження зі зброєю правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

    Відомо, що вибуховий предмет був знешкоджений фахівцями-вибухотехніками.

    чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ