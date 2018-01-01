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    У Харкові стався вибух біля магазину, серед постраждалих є дитина

    Причини інциденту з’ясовуються
    В понеділок, 29 січня, близько 9.30 у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області на сторінці у соцмережі Facebook. Як зазначається, внаслідок вибуху було шпиталізовано двох осіб. «Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну
    • Сьогодні, 11:22
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    Причини інциденту з’ясовуються

    В понеділок, 29 січня, близько 9.30 у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Харківській області на сторінці у соцмережі Facebook.

    Як зазначається, внаслідок вибуху було шпиталізовано двох осіб.

    «Внаслідок події до лікарні доставлено 53-річну жінку із попереднім діагнозом рвана рана стегна та хлопчика 2016 року народження із рваною раною правої надбрівної області», - повідомили в поліції.

    Наразі поліція з'ясовує обставини, на місці працюють слідчо-оперативна група поліції та співробітники вибухотехнічного управління.

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    У Харкові стався вибух біля магазину, серед постраждалих є дитина
    У Харкові стався вибух біля магазину, серед постраждалих є дитина
    У Харкові стався вибух біля магазину, серед постраждалих є дитина

    Нагадаємо, у ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині.

    Харків Національна поліція України вибух Facebook
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