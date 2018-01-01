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    Кримінал

    Невідомі кинули гранату у приватний двір на Рівненщині

    Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану
    У ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині. Про це повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області. Зазначається, що інцидент стався близько другої ночі. «Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану. Ніхто не постраждав», – йдеться у
    • Вчора, 22:54
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    Вибуховим предметом була граната&nbsp;РГД&nbsp;5, фото ілюстративне
    Вибуховим предметом була граната РГД 5, фото ілюстративне

    Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану

    У ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині.

    Про це повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області.

    Зазначається, що інцидент стався близько другої ночі.

    «Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

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    За результатами огляду місця події стало відомо, що вибуховим предметом була граната РГД 5.

    Її уламки поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), слідчі скерують їх на експертизу.

    Особи зловмисників встановлюються.

    Як повідомляв «Главком», троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату.

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