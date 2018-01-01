Невідомі кинули гранату у приватний двір на Рівненщині
- Вчора, 22:54
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Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану
У ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині.
Про це повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області.
Зазначається, що інцидент стався близько другої ночі.
«Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.
За результатами огляду місця події стало відомо, що вибуховим предметом була граната РГД 5.
Її уламки поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), слідчі скерують їх на експертизу.
Особи зловмисників встановлюються.
Як повідомляв «Главком», троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату.