Невідомі кинули гранату у приватний двір на Рівненщині

Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану

У ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині. Про це повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області. Зазначається, що інцидент стався близько другої ночі. «Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану. Ніхто не постраждав», – йдеться у



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Вибуховим предметом була граната РГД 5, фото ілюстративне

Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану

У ніч на 28 січня невідомі кинули гранату у паркан подвір’я 37-річного жителя села Ясинець на Рівненщині.

Про це повідомляє прес-служба поліції у Рівненській області.

Зазначається, що інцидент стався близько другої ночі.

«Внаслідок вибуху було пошкоджено нижню частину паркану. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

За результатами огляду місця події стало відомо, що вибуховим предметом була граната РГД 5.

Її уламки поліцейські вилучили та у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), слідчі скерують їх на експертизу.

Особи зловмисників встановлюються.

Як повідомляв «Главком», троє поліцейських були тяжко поранені в Бердянську Запорізької області вранці 22 січня після того, як зловмисник кинув у них гранату.