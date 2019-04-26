У Харкові «замінували» п’ять готелів та школу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повідомлення про замінування готелів та гімназії у Харкові виявилися неправдивими

Інформація про закладення вибухівки надійшли до поліції 26 квітня

У Харкові поліцейські провели ретельний огляд шести об’єктів, які нібито були «заміновані».

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що в ході перевірки фахівці оглянули 17 700 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 660 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено.

«Інформація про закладення вибухівки надійшли до поліції 26 квітня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції», - заявили в поліції.

Зокрема, як повідомили в поліції, в готелі на вулиці Полтавський шлях, 190/1, оглянуто 1500 кв. метрів площі будівлі та 2000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 5 громадян.

На вулиці Плеханівська, 8, оглянуто 1300 кв. метрів площі будівлі та 300 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 20 громадян.

На вулиці Кравцова, 8, оглянуто 100 кв. метрів прилеглої території.

На вулиці Гідропаркова, 23 «А», оглянуто 1800 кв. метрів площі будівлі та 1400 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 5 громадян.

На проспекті Гагаріна, 201 «Б», оглянуто 3000 кв. метрів площі будівлі та 300 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 40 громадян.

У гімназії на вулиці Тарасівській оглянуто 4000 кв. метрів площі будівлі та 2000 кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 590 громадян.

В ході обстеження школи та готелів жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Раніше повідомлялося, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.