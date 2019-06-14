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    У Херсоні посеред вулиці виступив Борис Гребенщиков

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    <div class="post-item__photo-author">Шанувальники Бориса Гребенщикова перекрили центр Херсона</div> - У Херсоні посеред вулиці виступив Борис Гребенщиков
    Шанувальники Бориса Гребенщикова перекрили центр Херсона
    Фото: kherson.ipc.org.ua

    Концерт під відкритим небом зібрав сотні херсонців

    Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков в рамках свого гастрольного туру по Україні відвідав Херсон. Перед офіційним концертом в кіно-концертному залі Ювілейний він провів відкритий виступ на головній пішохідній вулиці міста - вулиці Суворова. Про це повідомляє медіа-центр IPC-Херсон.

    Концерт під відкритим небом зібрав сотні херсонців, які виявили бажання побачити живцем улюбленого музиканта.

    «Привіт, Херсоне! У вас тут весело. Радію, що нарешті до вас доїхав», - заявив Гребенщиков під закінчення свого імпровізованого концерту на вулиці.

    У минулому році музикант вже мав намір включити у свій гастрольний тур Херсон, але за кілька днів до виступу концерт скасували з невідомих причин.

    Нагадаємо, Борис Гребенщиков торік дав безкоштовний концерт у Києві. Виступ артиста почався 22 червня о 12:30. Пряма трансляція опублікована на сторінці виконавця у Facebook.

    Також артист Борис Гребенщиков заявив, що не має наміру виступати в окупованому Криму.

     

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