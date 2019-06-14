У Херсоні посеред вулиці виступив Борис Гребенщиков
Концерт під відкритим небом зібрав сотні херсонців
Відомий російський рок-музикант Борис Гребенщиков в рамках свого гастрольного туру по Україні відвідав Херсон. Перед офіційним концертом в кіно-концертному залі Ювілейний він провів відкритий виступ на головній пішохідній вулиці міста - вулиці Суворова. Про це повідомляє медіа-центр IPC-Херсон.
Концерт під відкритим небом зібрав сотні херсонців, які виявили бажання побачити живцем улюбленого музиканта.
«Привіт, Херсоне! У вас тут весело. Радію, що нарешті до вас доїхав», - заявив Гребенщиков під закінчення свого імпровізованого концерту на вулиці.
У минулому році музикант вже мав намір включити у свій гастрольний тур Херсон, але за кілька днів до виступу концерт скасували з невідомих причин.
Нагадаємо, Борис Гребенщиков торік дав безкоштовний концерт у Києві. Виступ артиста почався 22 червня о 12:30. Пряма трансляція опублікована на сторінці виконавця у Facebook.
Також артист Борис Гребенщиков заявив, що не має наміру виступати в окупованому Криму.