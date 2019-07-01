Вибори на Хмельниччині, або Чому сміється мільярдер Герега



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Діти танцюють біля сцени з рекламою партії «Слуга народу» у Хмельницькому фото: «Главком»

Рейтингова «Слуга народу» виставила проти найвпливовішого політика регіону… артиста «Ліги Сміху»

15 червня один з «тіньових» кураторів партії «Слуга народу» у Хмельницькій області поділився з автором цих рядків інсайдерською інформацією щодо кандидатів у народні депутати на мажоритарні округи області. Із семи потенційних висуванців політсили президента Володимира Зеленського було озвучено п’ять прізвищ. Ще двоє на той момент проходили внутрішню перевірку. На пряме запитання, чи дійсно вірите, що ваші висуванці є прохідними, людина із Зе!Команди парирувала: «Скажіть, а хто в жовтні вірив в Зеленського?».

Через десять днів після цієї розмови Центральна виборча комісія зареєструвала сім мажоритарників від партії «Слуга народу» на Хмельниччині. Якщо коротко, партія Зеленського зробила ставку на:

рідного брата представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука Миколу Стефанчука, який працює начальником юридичного відділу в держорганізації «Національний офіс інтелектуальної власності» (іде в 187 окрузі);

головного лікаря Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни Оксану Бочкарьову (188 округ);

адвоката Олену Копанчук (189 округ);

заступника голови правління «Благодійний фонду «Коло» Олексія Жмеренецького (190 округ);

підприємця Марину Потапову (191 округ);

директора комунального закладу «Центр культури та дозвілля» і учасника «Ліги сміху» Василя Гуменюка (192 округ);

директора ТОВ «М-ЕНД-С» (Київ) Ігоря Марчука (193 округ).

Усі перелічені прізвища є новими для місцевого політикуму. Тож «слуги народу» розраховують винятково на поточний рейтинг Володимира Зеленського та його партії. Але чи вдасться проскочити до Верховної Ради лише завдяки цьому? Старі політики, котрі у 2014 році обиралися в семи округах Хмельниччини, мають намір підтвердити п’ятирічний вотум довіри. Для цього вони пішли на неординарні кроки.

«Герегізація»

189 і 192 виборчі округи входять до орбіти впливу діючого нардепа-мільйонера і співвласника мережі гіпермаркету «Епіцентр» Олександра Гереги. Сам політик у 2012 році став нардепом від 192 округу, взявши 58,04% голосів. Перебування у фракції Партії регіонів тільки збільшило «народну любов» до Гереги, і вже на позачергових виборах до Верховної Ради у 2014 році він отримав 73,86%!

У Раді VIII скликання політик не входив до жодної з фракцій. Проте під час цьогорічних президентських виборів був призначений довіреною особою кандидата у президенти Петра Порошенка у своєму окрузі. І до кінця першого туру виборів Герега публічно світився з попереднім главою держави.

Варто ще згадати важливу деталь: з травня 2018 року Хмельницька область, по суті, була віддана президентом Порошенком на відкуп Герезі в обмін на забезпечення необхідних результатів президентських виборів. Головою Хмельницької ОДА став ставленик Гереги — заступник голови ТОВ «Епіцентр К» і депутат обласної ради від партії «За конкретні справи» (партія належить сімейству Олександру і Галині Герег — авт.) Вадим Лозовий.

Вадим Лозовий і Олександр Герега (зліва направо)

Щоб «нейтралізувати» кандидата у нардепи від «Слуги народу», 30-річного учасника «Ліги сміху» Василя Гуменюка, Олександр Герега вдався до хитрощів. У 192 окрузі з’явилося одразу троє самовисуванців, котрі працюють охоронцями у київській ТОВ «Корвег». Співзасновники фірми, мешканці Києва Сергій Бирин та Іван Пащенко були помічниками нардепа Гереги на громадських засадах у попередній каденції. Завдяки присутності трьох охоронців діючий нардеп спробує сформувати більшість складу дільничних виборчих комісій.

Юний «Слуга народу» і артист-комік Василь Гуменюк

Ця ж сама схема трафаретом накладена на 189 округ. Тут балотується вже колишній голова Хмельницької ОДА, «герегівець» Вадим Лозовий. Йому на поміч кинули також трьох охоронців «Корвегу» і п’ять топ-менеджерів «Епіцентру», які йдуть самовисуванцями. Головним опонентом Лозового є діючий нардеп БПП і колишній близький соратник Гереги Андрій Шинькович. Напередодні парламентських виборів між ними пробігла чорна кішка, яка супроводжувалася публічним вигнанням Шиньковича з регіональної партії олігарха «За конкретні справи».

Нагадаємо, що у 2014 році Олександру Герезі вдалося виконати програму максимум — у 189 окрузі провести у нардепи свого «епіцентрівця» Андрія Шиньковича, поклавши на лопатки тодішнього нардепа від «Свободи» Ігоря Сабія та багато інших місцевих впізнаваних кандидатів.

Від провладної «Слуги народу» у 189 окрузі балотується адвокат Олена Копанчук з Хмельницького. «73 відсотків українців не побоялися змін. Вони захотіли змін для того, щоб Україна стала щасливою. Ми максимально працюватимемо на вашу користь. І я хочу, щоб Україна була щасливою», — так стисло представила себе пані Копанчук 29 червня на зібранні за участю лідера партії Дмитра Разумкова.

Лідер партії Дмитро Разумков і кандидат у 189 окрузі Олена Копанчук

«Малопривабливий» округ нардепа-дорожника

Втретє переобратися до парламенту хоче і народний депутат депгрупи «Воля народу», скандальний Сергій Лабазюк. Цього разу у його у 188 окрузі зареєструвалося шість претендентів. За кількістю осіб цей округ є одним із «непривабливих» в Україні (ще по 6 осіб висунулося у Донецькій (46 округ), Харківській (177 і 178 округи) областях).

Якщо прослідкувати за політичною біографією пана Лабазюка, то вперше він потрапив до Верховної Ради 2012 року, будучи депутатом Хмельницької облради від Народної партії Литвина. У 2014 році на позачергових парламентських виборах він наростив свій рейтинг, узявши 35,81% голосів.

Разом із депутатством Лабазюка процвітав його дорожній бізнес. Компанія «Хмельницьке ШБУ-56», яку формально записали на мешканку Чернівців, але опосередковано пов’язують з нардепом, лише за 2018 рік виграла підрядів з поточного середнього ремонту місцевих доріг Хмельниччини на загальну суму 117,9 млн грн.

Протистоїть Лабазюку з пропрезидентської партії «Слуга народу» Оксана Бочкарьова, котра має в активі балотування від «герегівської» партії «За конкретні справи». Зокрема, на місцевих виборах-2015 вона йшла до Хмельницької облради, але не потрапила туди.

Конкуренти нардепів БПП

У трьох округах Хмельниччини повторно висунулися народні депутати Сергій Мельник, Роман Мацола і Володимир Мельниченко, котрі є членами фракції БПП.

Зокрема, Мельник балотується у 187 окрузі, де в 2014 році вперше став депутатом, успішно конвертувавши багаторічну перебування на посаді міського голови Хмельницького у мандат. Нині йому в окрузі опонують «свободівець» Віталій Діденко, якого підтримав діючий мер Олександр Симчишин; речник Державної прикордонної служби Олег Слободян (висуванець партії Смешка); представник «Слуги народу» Микола Стефанчук. До речі, останній вказав, що працює начальником юридичного відділу в державній організації «Національний офіс інтелектуальної власності», створеної 2018 року. У цій же установі на посаді заступника директора працював його рідний брат Руслан Стефанчук, який нині відповідає у президента Зеленського за комунікацію з Верховною Радою.

У 190 окрузі повторно балотується нардеп Роман Мацола, один з головних спонсорів предстоятеля УПЦ Епіфанія. У 2014 році він з незначним відривом переміг найближчого конкурента, члена ВО «Батьківщина» і мера Славути Василя Сидора. Тепер вони знову зійдуться в цьому окрузі.

Про нинішнього конкурента нардепа Мацоли, висуванця зі «Слуги народу» Олексія Жмеренецького відомо, що раніше був заступником директора державного підприємства «Національний проект «Чисте місто» з питань запровадження індустріальних парків в Україні. Це підприємство з’явилося в часи президентства Віктора Януковича і було покликано забезпечити перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів шляхом будівництва 10 сміттєпереробних заводів.

У 193 окрузі йде Володимир Мельниченко, відомий як колишній чоловік «регіоналки» Інни Богословської. У 2012 році він потравив до парламенту, як самовисуванець, але потім вступив до Партії регіонів. У 2014 році йому це аж ніяк не завадило переобратися до Верховної Ради.

Нардеп Володимир Мельниченко

Мельниченко зберігає хороші стосунки з діючим міським головою Кам’янця-Подільського Михайлом Сімашкевичем — їх часто разом можна помітити під час публічних заходів, а також роздачі цінних подарунків. Із останнього — нардеп і мер привітали місцевих медиків з професійним святом та вручили нагороди і подарунки.

Конкурентами Мельниченка в окрузі є киянин Ігор Марчук з партії «Слуга народу», начальник обласного управління юстиції, самовисуванець Віктор Худняк, депутат Кам’янець-Подільської райради від «Батьківщини» Микола Жоган та інші.

Третє «відродження» для мажоритарника Бондара

У 191 окрузі третій раз самовисуванцем балотується до Верховної Ради нардеп Віктор Бондар. Практично до останнього він вважався співголовою депутатської групи «Партія «Відродження» і очолював вказану політичну силу. Однак 7 червня політик гримнув дверима у знак незгоди з об’єднанням партії з Опозиційним блоком.

Нардеп Віктор Бондар. Фото з відритих джерел

«Ми зробили багато корисного для людей, але в цьому передвиборчому проекті я не бачу об’єднання України, я лише бачу регіональний проект південно-східної частини України. Це більше схоже на відродження Партії регіонов і це точно не мій вибір», — заявив обранець.

Треба зауважити, що раніше Бондар мав стосунок і до Партії регіонів. У 2012 році він переміг на парламентських виборах і вступив до фракції ПР у Верховній Раді. Залишити «біло-блакитний» табір спонукали розстріли людей на столичному Майдані у лютому 2014 року.

Восени 2014 року на позачергових виборах Віктор Бондар вдруге переміг. У Верховній Раді VIII скликання політик представляв групу «Відродження» і був її активним спікером.

Водночас нещодавно олігарх Ігор Коломойський заявив, що після президентських виборів має відбутися перезавантаження проектів, які були неуспішні. Зокрема, він назвав партію «Відродження», яка «була на президентських виборах, набрала благородно до 1%» (Віктор Бондар балотувався у президенти і отримав 0,11% підтримки — авт.).

Опонентами Бондара на цьогорічних парламентських виборах є четверо депутатів місцевих рад Михайло Бойко і Олександр Співак (обранці Хмельницької обласної ради), Олександр Афанасьєв і Сергій Пономарьов (Старокостянтинівська міська рада); адвокат і дружина судді Господарського суду Хмельницької області Марина Потапова від «Слуги народу»; підприємець і громадський активіст Віктор Артеменко (партія «Голос») — всього 12 осіб.

… Вочевидь «слуги народу» Володимира Зеленського розраховують на повторення «електорального дива», яке відбулося під час президентської кампанії. Однак специфіка виборів до Верховної Ради інша: для людей — це спроба вирішити наболілі соціально-економічні проблеми громади, для мажоритарників (у більшості випадків тих, хто повторно висунулися) — захисти власні бізнес-інтереси і, за можливості, їх розширити. Тому, перефразовуючи слова пісні одного відомого співака, який теж рвонув у політику, «вони не здадуться без бою».

Віталій Тараненко, для «Главкома».