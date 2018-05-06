У Хорватії на ходу загорівся польський автобус з паломниками

В результаті пожежі ані водій, ані пасажири не постраждали

Польський автобус, що перевозив паломників з боснійського Меджугор’я до Жешува, загорівся на автостраді у Хорватії. Про це повідомляє RMF24. Обставини події з’ясовує поліція. За даними свідків, а також власників фірми-перевізника, загоряння сталося у багажному відділенні автобуса. В цей час в автобусі перебували 46 осіб. В



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Автобус перевозив паломників з боснійського Меджугор’я до Жешува

В результаті пожежі ані водій, ані пасажири не постраждали

Польський автобус, що перевозив паломників з боснійського Меджугор’я до Жешува, загорівся на автостраді у Хорватії.

Про це повідомляє RMF24.

Обставини події з’ясовує поліція. За даними свідків, а також власників фірми-перевізника, загоряння сталося у багажному відділенні автобуса. В цей час в автобусі перебували 46 осіб.

В результаті пожежі ані водій, ані пасажири не постраждали.

Після появи вогню автобус зупинився. Всі пасажири змогли вийти на вулицю. Як зазначається, гасити вогонь вже було пізно.

Автобус мав повні баки, оскільки тільки вирушив до Жешува. Пасажири втратили весь багаж, у багатьох погоріли документи і гроші.

Нагадаємо, сьогодні у Києві сталася смертельна п’яна ДТП: водій скерував під фуру автівку з молодою дружиною.