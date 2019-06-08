У Ємені скоєно напад на мечеть: є загиблі



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В результаті нападу загинуло п'ятеро осіб

На півдні Ємену в провінції Ад-Даліа скоєно напад на мечеть, що призвело до загибелі п'ятеро осіб.

Про це повідомляє Xinhua.

В Службі безпеки Ємену розповіли, що дана мечеть знаходиться на заході провінції в районі, який контролюється урядовими військами.

Місцеві жителі розповіли, що під час атаки в мечеті проходило богослужіння. Декілька озброєних бойовиків в масках увірвалися в мечеть і відкрили вогонь по людях, потім взяли в заручники трьох чоловік і зникли з місця події на автомобілі.

В даний час жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад. Правоохоронці проводять розслідування.

У той же час в Службі безпеки вважають, що скоріше всього напад було скоєно терористами угрупування «Ісламська держава».