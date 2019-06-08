У Ємені скоєно напад на мечеть: є загиблі
В результаті нападу загинуло п'ятеро осіб
На півдні Ємену в провінції Ад-Даліа скоєно напад на мечеть, що призвело до загибелі п'ятеро осіб.
Про це повідомляє Xinhua.
В Службі безпеки Ємену розповіли, що дана мечеть знаходиться на заході провінції в районі, який контролюється урядовими військами.
Місцеві жителі розповіли, що під час атаки в мечеті проходило богослужіння. Декілька озброєних бойовиків в масках увірвалися в мечеть і відкрили вогонь по людях, потім взяли в заручники трьох чоловік і зникли з місця події на автомобілі.
В даний час жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад. Правоохоронці проводять розслідування.
У той же час в Службі безпеки вважають, що скоріше всього напад було скоєно терористами угрупування «Ісламська держава».