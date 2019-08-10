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    У ЄС критикують Україну за впровадження своїх же вимог - Держпродспоживслужба

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    Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа - У ЄС критикують Україну за впровадження своїх же вимог - Держпродспоживслужба
    Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа

    Підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна взяла на себе зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС

    Польські ЗМІ критикують Україну за впровадження нових норм регулювання ввезення в України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки. 

    Про це заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа у коментарі «Економічній правді».

    У Польщі висловили занепокоєння, що це може суттєво знизити рівень експорту в Україну польського м'яса механічної обвалки, а саме птиці, що в свою чергу призведе до фінансових втрат польських виробників м’яса птиці.

    Лапа наголосив, що затверджені Вимоги до ввезення на митну територію України зазначеної продукції повністю відповідають європейським нормам і стандартам.

    «Ми здивовані, що європейські виробники нарікають на те, що Україна впровадила той же режим регулювання, який діє в самому ЄС», - зазначив голова Держпродспоживслужби. 

    Підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна взяла на себе зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС, зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів. 

    «Хочу звернути увагу, що питання торгівлі ММО тоді взагалі не коментувалося Євросоюзом. Тому нас дивує, чому воно піднімається зараз - після офіційного затвердження нормативно-правового акту», - зазначив керівник Служби.

    До слова, у серпні в Україні набув чинності закон про органічну продукцію.

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