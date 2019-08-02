В Україні закон про органічну продукцію набув чинності



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Закон передбачає, що виробники органіки щорічно проходитимуть сертифікацію, якої наразі немає

Сьогодні 2 серпня набуває чинності закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції». Закон впроваджує шість ключових нововведень, важливих для роботи бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Європейської бізнес асоціації.

Зазначається, що вводиться контроль і реєстрація операторів органічного виробництва та акредитація сертифікаційних органів.

Це означає, що компанії, які мають намір працювати на українському ринку (виробники чи переробники), повинні сертифікуватися за українськими стандартами. Водночас, компанії, які є імпортерами і вже сертифіковані закордоном, мають залучити до реєстрації в українському реєстрі ті органи сертифікації.

Крім цього, створюються відповідні реєстри (операторів, органів сертифікації, органічного насіння та садивного матеріалу), до яких Мінагрополітики забезпечить вільний, цілодобовий і безоплатний доступ.

«Реєстр операторів формуватиметься Мінагрополітики на підставі інформації від органів сертифікації про операторів, з якими вони уклали договір на проведення сертифікації органічного виробництва. Реєстр органів сертифікації міститиме інформацію про органи сертифікації, уповноважені Мінагрополітики на здійснення сертифікації органічного виробництва відповідно до законодавства України.

Реєстр органічного насіння і садивного матеріалу міститиме інформацію про перелік органічного насіння і садивного матеріалу, придатного для використання відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, отриману від операторів органічного ринку», - зазначає ЄБА.

Закон також передбачає, що виробники органіки щорічно проходитимуть сертифікацію, якої наразі немає.

Повідомляється, що власники органічних підприємств погоджуватимуть маркування органічної продукції з органом сертифікації (вони будуть визначатись Мінагрополітики), а продукцію, що не відповідає вимогам законодавства щодо органічного виробництва та маркування, буде вилучено за результатами перевірки Держпродспоживслужби.

Крім цього, сертифікуватись буде не сам органічний продукт, а процес цього виробництва або обігу.

«Водночас, на базі даного закону Мінагрополітики мало бути розроблено 12 нормативно-правових актів до 2 серпня (3 Постанови та 9 наказів). Передусім, мали з’явитися правила органічного виробництва та відповідні порядки для сертифікації, тощо. Однак, через бюрократичні перепони станом на 2 серпня вони не готові.

Разом з тим, вже є непоодинокі випадки приписів від Антимонопольного комітету щодо органічної продукції, а саме, відсутності інформації в реєстрі і, відповідно, сертифікації органічного виробництва», - підкреслює Європейська бізнес асоціація.

За словами Асоціації, наразі незрозуміло, чи справді бізнес чекають штрафи з 2 серпня.

Бізнес-спільнота закликала АМКУ та Держпродспоживслужбу не застосовувати санкції на компаній-виробників та імпортерів до запровадження відповідних підзаконних актів. Водночас, бізнес закликав ДРС сприяти найшвидшому погодженню необхідних документів.