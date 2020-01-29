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    У «Європейської солідарності» росте, а в «Голосу» падає. Кого сьогодні українці готові обрати до Ради

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    У «Європейської солідарності» росте, а в «Голосу» падає. Кого сьогодні українці готові обрати до Ради

    Центр Разумкова провів опитування з 17 до 21 січня

    Поточні рейтинги партій «Слуга народу», ОПЗЖ і «Батьківщина» серед громадян залишилися близькими до їхніх результатів на виборах до Верховної Ради 21 липня. Тим часом рівень підтримки «Європейської солідарності» виріс у півтора рази, а у «Голосу» просів більш ніж на половину.

    Про це свідчать підсумки дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, що тривало з 17 до 21 січня, пише «Обозреватель».

    Так, згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбулися найближчої неділі, ті громадяни, що мають намір взяти в них участь і вже визначилися зі своїм голосом, найчастіше віддали б його за партію:

    • 45,4% – «Слуга народу».
    • 13,8% – «Опозиційна платформа – За життя».
    • 12,3% – «Європейська солідарність».
    • 8% – ВО «Батьківщина».
    • 5,2% – «Сила і честь».
    • 2,9% – «Громадянська позиція».
    • 2,9% – Радикальна партія Олега Ляшка.
    • 2,5% – «Голос».
    • 2,2% – «Українська стратегія Гройсмана».
    • 1,6% – ВО «Свобода».
    • 0,9% – Опозиційний блок.
    • 0,6% – «Національний корпус».
    • 0,5% – Партія Шарія.
    • 1,1% – інші політсили.

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    Характерно, що у всіх макрорегіонах «Слуга народу» є лідером електоральних симпатій. У західних і центральних областях друге місце посідає «Європейська солідарність», а третє – ВО «Батьківщина». На сході й півдні другий показник має «Опозиційна платформа – За життя».

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    Під час проведеного опитування було враховано думку 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

    Вибірка репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

    Нагадаємо, наприкінці листопада було зафіксовано значне зниження рейтингу в партії влади «Слуга народу» – на 8,1% проти аналогічного дослідження наприкінці жовтня. Так, у жовтні за «слуг» проголосували б 44% українців, тоді як вже у листопаді тільки 35,9%.

    Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність соцопитування Опозиційний блок вибори Свобода партії українці Радикальна партія Національний корпус партія Слуга народу Громадянська позиція Сила і честь Українська стратегія
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