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    Порошенко: заяви «слуг народу» у Давосі збігаються з позицією Путіна

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    Петро Порошенко заявив, що твердження керівництва &laquo;Слуги народу&raquo; збігаються з твердженнями Путіна - Порошенко: заяви «слуг народу» у Давосі збігаються з позицією Путіна
    Петро Порошенко заявив, що твердження керівництва «Слуги народу» збігаються з твердженнями Путіна

    Порошенко переконаний, що заява представників або керівництва «Слуги народу» в Давосі спрямована в інтересах конкретних олігархів

    Заяви про необхідність перегляду Угоди про асоціацію та інших документів, підписаних між Україною та Європейським Союзом, спрямовані в інтересах конкретних олігархів, а також збігаються з позицією російського президента Путіна.

    Про це сказав п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в інтерв’ю журналістам під час перебування в Брюсселі в ході Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

    «Я твердо переконаний, що заява представників або керівництва «Слуги народу» в Давосі спрямована в інтересах конкретних олігархів, бо Україна безумовно виграє від поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», – підкреслив Петро Порошенко.

    Він наголосив: «На сьогоднішній день уже 43% українського експорту спрямовані на ринки європейського союзу і де-факто врятували економіку України».

    «Дивними чином твердження керівництва «Слуги народу» збігаються з твердженнями Путіна, який каже про те, що в інтересах України негайно повернутися назад до Російської імперії», – також зауважив лідер «Європейської Солідарності».

    Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

    Згодом Арахамія та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевнили, що Україна не відмовиться від євроінтеграції.

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    Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність партії Україна президент Давид Арахамія
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