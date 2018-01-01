У Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам
- Сьогодні, 17:37
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Новостворена у ЄС група складається з 40 експертів
У Європейському Союзі зібрали команду фахівців, що допоможе протидіяти фейковій інформації у ЗМІ.
Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на єврокомісара з питань цифрової економіки Марію Габріель.
У Брюселі розпочала роботу група експертів, що протидіятиме неправдивій інформації у ЗМІ. За словами Габрієль, комісія розробить механізми з розпізнавання фальшивих даних та обмеження їх поширення.
Перше завдання групи - дати визначення поняттю фейкові новини та підготувати пропозиції для подальших дій Єврокомісії.
Група складається з 40 експертів. Серед них присутні фахівці з соціальних мереж, працівники ЗМІ, активісти та вчені. Керівник команди - юристка з Нідерландів Мадлен де Кок Бунінг.
Нагадаємо, 15 січня фракція «Блок Петра Порошенка» запропонувала прийняти закон проти недостовірної інформації.
Ідея Герасимова виникла на піку скандалу з «листами Порошенко до ФСБ», які опублікував грузинський телеканал «Руставі-2». У його сюжеті стверджується, що Петро Порошенко в 2007 році написав прохання в ФСБ дозволити йому в'їзд в Росію - раніше його не впустили в країну як «небажану персону». У проханні Порошенко начебто запевняє, що залучає інвестиції в Росію і не має нічого спільного з «антиросійською істерією Ющенко».
На «Руставі-2» запевняють в справжності листів та готові судитися.