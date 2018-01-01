  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Євросоюзі запрацювала служба протидії фейковим новинам

    Новостворена у ЄС група складається з 40 експертів
    У Європейському Союзі зібрали команду фахівців, що допоможе протидіяти фейковій інформації у ЗМІ. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на єврокомісара з питань цифрової економіки Марію Габріель.  У Брюселі розпочала роботу група експертів, що протидіятиме неправдивій інформації у ЗМІ. За словами Габрієль, комісія розробить
    • Сьогодні, 17:37
    • Розсилка

    Новостворена у ЄС група складається з 40 експертів

    У Європейському Союзі зібрали команду фахівців, що допоможе протидіяти фейковій інформації у ЗМІ.

    Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на єврокомісара з питань цифрової економіки Марію Габріель. 

    У Брюселі розпочала роботу група експертів, що протидіятиме неправдивій інформації у ЗМІ. За словами Габрієль, комісія розробить механізми з розпізнавання фальшивих даних та обмеження їх поширення.

    Перше завдання групи - дати визначення поняттю фейкові новини та підготувати пропозиції для подальших дій Єврокомісії.

    Група складається з 40 експертів. Серед них присутні фахівці з соціальних мереж, працівники ЗМІ, активісти та вчені. Керівник команди - юристка з Нідерландів Мадлен де Кок Бунінг. 

    Нагадаємо, 15 січня фракція «Блок Петра Порошенка» запропонувала прийняти закон проти недостовірної інформації.

    Ідея Герасимова виникла на піку скандалу з «листами Порошенко до ФСБ», які опублікував грузинський телеканал «Руставі-2». У його сюжеті стверджується, що Петро Порошенко в 2007 році написав прохання в ФСБ дозволити йому в'їзд в Росію - раніше його не впустили в країну як «небажану персону». У проханні Порошенко начебто запевняє, що залучає інвестиції в Росію і не має нічого спільного з «антиросійською істерією Ющенко».

    На «Руставі-2» запевняють в справжності листів та готові судитися.


    Читайте також
    ЄС пропаганда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ