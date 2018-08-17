У Кабардино-Балкарії загинув український альпініст
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Розсилка
Українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю
Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії.
Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативного чергового Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії.
Згідно з повідомленням, українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю.
Рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів у Кашхатау.
Раніше повідомлялося, що троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.
Через три дні тіла італійських альпіністів були виявлені на французькій стороні Монблану в Альпах.