У Кабардино-Балкарії загинув український альпініст



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Українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю

Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії.

Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативного чергового Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії.

Згідно з повідомленням, українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю.

Рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів у Кашхатау.

Раніше повідомлялося, що троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.

Через три дні тіла італійських альпіністів були виявлені на французькій стороні Монблану в Альпах.