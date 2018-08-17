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    У Кабардино-Балкарії загинув український альпініст

    • Розсилка
    У Кабардино-Балкарії загинув український альпініст

    Українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю

    Альпініст із Запоріжжя зірвався і загинув в ущелині Безенгі в Кабардино-Балкарії.

    Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на оперативного чергового Ельбруського високогірного пошуково-рятувального загону МНС Росії. 

    Згідно з повідомленням, українець зірвався під час сходження на вершину Малий Укю.

    Рятувальники транспортували тіло загиблого вниз і передали співробітникам правоохоронних органів у Кашхатау. 

    Раніше повідомлялося, що троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.

    Через три дні тіла італійських альпіністів були виявлені на французькій стороні Монблану в Альпах.

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