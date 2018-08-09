На Монблані загубилися троє альпіністів



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Туристи на Монблані зникли з вівторка

Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50

Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.

Про це повідомляє franceinfo.

«Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте. З вівторка вранці вони не подавали ніяких ознак життя», - повідомили в жандармерії.

Правоохоронці звернулися до свідків, яким може бути щось відомо про переміщення та місцезнаходження альпіністів.

Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50.

Вік зниклих, а це два чоловіки та жінка, – близько тридцяти.

Масив Монблан (переклад - «Біла гора») розташований в Західних Альпах на кордоні Франції та Італії в районах Верхня Савойя і Курмайор. Висота головної вершини якого сягає 4810 м, протяжність масиву - близько 50 км.