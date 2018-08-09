На Монблані загубилися троє альпіністів
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Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50
Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.
Про це повідомляє franceinfo.
«Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте. З вівторка вранці вони не подавали ніяких ознак життя», - повідомили в жандармерії.
Правоохоронці звернулися до свідків, яким може бути щось відомо про переміщення та місцезнаходження альпіністів.
Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50.
Вік зниклих, а це два чоловіки та жінка, – близько тридцяти.
Масив Монблан (переклад - «Біла гора») розташований в Західних Альпах на кордоні Франції та Італії в районах Верхня Савойя і Курмайор. Висота головної вершини якого сягає 4810 м, протяжність масиву - близько 50 км.