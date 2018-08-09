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    На Монблані загубилися троє альпіністів

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    Туристи на Монблані зникли з вівторка - На Монблані загубилися троє альпіністів
    Туристи на Монблані зникли з вівторка

    Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50

    Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.

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    Про це повідомляє franceinfo.

    «Троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте. З вівторка вранці вони не подавали ніяких ознак життя», - повідомили в жандармерії.

    Правоохоронці звернулися до свідків, яким може бути щось відомо про переміщення та місцезнаходження альпіністів.

    Останній раз їх бачили, коли вони намагалися піднятися на Гран Монте у вівторок приблизно у проміжку 7:30-7:50. 

    Вік зниклих, а це два чоловіки та жінка, – близько тридцяти.

    Масив Монблан (переклад - «Біла гора») розташований в Західних Альпах на кордоні Франції та Італії в районах Верхня Савойя і Курмайор. Висота головної вершини якого сягає 4810 м, протяжність масиву - близько 50 км.

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