Зниклих на Монблані італійських альпіністів знайшли мертвими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гора Монблан

Троє італійських альпіністів раніше загубилися на масиві Монблан

Три тіла італійських альпіністів, зниклих три дні тому, були виявлені на французькій стороні Монблану в Альпах.

Про це повідомляє AFP з посиланням на рятувальну службу.

«Три італійських альпініста були знайдені мертвими в п'ятницю на Монблані у французьких Альпах», - йдеться у повідомленні.

Тіла були виявлені близько 13:00 за місцевим часом біля підніжжя Егюї-Верті (Зелена голка), одній з вершин гірського масиву Монблан.

Раніше повідомлялося, що троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.

Масив Монблан (переклад - «Біла гора») розташований в Західних Альпах на кордоні Франції та Італії в районах Верхня Савойя і Курмайор. Висота головної вершини якого сягає 4810 м, протяжність масиву - близько 50 км.