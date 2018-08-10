Зниклих на Монблані італійських альпіністів знайшли мертвими
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Троє італійських альпіністів раніше загубилися на масиві Монблан
Три тіла італійських альпіністів, зниклих три дні тому, були виявлені на французькій стороні Монблану в Альпах.
Про це повідомляє AFP з посиланням на рятувальну службу.
«Три італійських альпініста були знайдені мертвими в п'ятницю на Монблані у французьких Альпах», - йдеться у повідомленні.
Тіла були виявлені близько 13:00 за місцевим часом біля підніжжя Егюї-Верті (Зелена голка), одній з вершин гірського масиву Монблан.
Раніше повідомлялося, що троє італійських альпіністів загубилися на верхній частині гори Гран Монте, на масиві Монблан.
Масив Монблан (переклад - «Біла гора») розташований в Західних Альпах на кордоні Франції та Італії в районах Верхня Савойя і Курмайор. Висота головної вершини якого сягає 4810 м, протяжність масиву - близько 50 км.