У Кабміні розповіли, коли Рада може розглянути закон про ринок землі



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Розгляд планується 14 січня

Законопроект про ринок землі можуть розглянути у другому читанні в парламенті 14 січня.

Про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак в Facebook.

За його словами, розгляд земельного закону 2178-10 в парламенті розблоковано.

«За Регламентом текст до другого читання має бути поданий за 10 днів до дати розгляду. Тільки що порівняльна таблиця з'явилися на порталі ВР. Відповідно в перший пленарний день 14 січня парламент може проголосувати за земреформу», - написав він у соцмережі.

Мушак також проифнормировал, що до 6 сторінок законопроекту було подано 4018 поправок на 2528 сторінках, у тому числі понад 2000 з них стосується референдуму.

Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов’язком відчужити ділянку впродовж року.

17-18 грудня аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.

Нагадаємо, Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту.

Як повідомлялося, у Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.