У Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему



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Законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня

Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

Група нардепів від «Слуги народу» сьогодні, 27 грудня, зареєструвала розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроєкт про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.

Член Нацкомісії Олександр Панченко розповів, що законопроєкт передбачає:

обов’язкові внески від роботодавців 2%

обов’язкові внески від робітників 1%

за бажанням робітника внески збільшуються, але якщо збільшує робітник, то і роботодавець має збільшити паритетно

максимальний розмір внесків 9%

систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує Центральний Адміністратор, який обирається на конкурсі

створюється Пенсійне Казначейство для акумулювання пенсійних внесків

до управління коштами Пенсійного Казначейства залучаються КУА

вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищенні (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль)

підвищена відповідальність обслуговчих компаній, в т. ч. введена відповідальність кінцевих власників.

Раніше стало відомо, що законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня. Законопроєкт погоджено міністерствами і відомствами.

Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету Міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.

Колишній віцепрем'єрміністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.

Натомість у вересні міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.