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    У Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему

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    Законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня - У Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему
    Законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня

    Текст законопроєкту розробила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

    Група нардепів від «Слуги народу» сьогодні, 27 грудня, зареєструвала розроблений Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку законопроєкт про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення.

    Відповідний законопроект зареєстрований на сайті парламенту.

    Член Нацкомісії Олександр Панченко розповів, що законопроєкт передбачає:

    • обов’язкові внески від роботодавців 2%
    • обов’язкові внески від робітників 1%
    • за бажанням робітника внески збільшуються, але якщо збільшує робітник, то і роботодавець має збільшити паритетно
    • максимальний розмір внесків 9%
    • систему персоніфікованих рахунків учасників обслуговує Центральний Адміністратор, який обирається на конкурсі
    • створюється Пенсійне Казначейство для акумулювання пенсійних внесків
    • до управління коштами Пенсійного Казначейства залучаються КУА
    • вимоги до всіх сервіс-провайдерів підвищенні (наявність капіталу, досвідченого персоналу, процедур управління ризиками, комплаєнс та внутрішній контроль)
    • підвищена відповідальність обслуговчих компаній, в т. ч. введена відповідальність кінцевих власників.

    Раніше стало відомо, що законопроєкт передбачає впровадження в Україні пенсійної системи другого рівня. Законопроєкт погоджено міністерствами і відомствами.

    Як повідомлялося, наприкінці лютого представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабінету Міністрів посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.

    Наприкінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого (накопичувального) рівня пенсійної системи.

    Колишній віцепрем'єрміністр України Павло Розенко вважає, що Україна готова до впровадження накопичувального рівня пенсійної системи і в березні закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити закон, необхідний для його запуску з 2020 року.

    Натомість у вересні міністр соціальної політики України Юлія Соколовська заявила, що в короткостроковій перспективі накопичувальна пенсійна система в Україні вводитися не буде.

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