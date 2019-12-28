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    Економіка та фінанси

    Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр України Олексій Гончарук</p> - Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

    Фото Урядового порталу

    Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту – Гончарук

    Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

    Про це інформує Урядовий портал.

    «Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов», – зазначає Олексій Гончарук.

    Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:

    • формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;
    • контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;
    • сприяти розвитку конкуренції на ринку.

    Нагадаємо, «Укртелеком» відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%.

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    Кабмін тарифи міністр АЗС послуги Олексій Гончарук
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