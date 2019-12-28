Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук
Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту – Гончарук
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.
Про це інформує Урядовий портал.
«Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов», – зазначає Олексій Гончарук.
Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:
- формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;
- контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;
- сприяти розвитку конкуренції на ринку.
Нагадаємо, «Укртелеком» відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%.
Як повідомлялося, у Раді зареєстрували законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему.