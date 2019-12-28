Кабмін схвалив законопроєкт про Нацкомісію в сфері транспорту



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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук Фото Урядового порталу

Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту – Гончарук

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту.

Про це інформує Урядовий портал.

«Регулятор формуватиме тарифи на послуги суб’єктів природних монополій, видаватиме ліцензії у сфері залізничного транспорту та перевірятиме виконання їх умов», – зазначає Олексій Гончарук.

Метою діяльності Комісії буде державне регулювання, моніторинг та контроль у сфері транспорту. Завдання цього органу:

формувати цінову та тарифну політику із застосуванням стимулюючих механізмів;

контролювати ціноутворення та не допускати перехресне субсидіювання;

сприяти розвитку конкуренції на ринку.

Нагадаємо, «Укртелеком» відклав анонсоване підвищення тарифів на 20%.

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