У Кабулі у день річниці теракту 9/11 у посольство США запустили ракетою



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За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав

У столиці Афганістану Кабулі у посольстві США стався вибух у річницю теракту 11 вересня 2001 року.

Про це повідомляє The Associated Press.

Вибух пролунав незабаром після півночі, після чого піднявся стовп диму і завили сирени. Співробітники посольства почули повідомлення через гучномовець, а якому зазначалося, що стався вибух, спричинений запуском ракети.

Місія НАТО, яка розташована поруч, повідомила, що жоден співробітник не постраждав.

Це була перша велика атака у Кабулі після того, як президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни з переговорів з «Талібаном» щодо припинення війни в Афганістані.

Минулого тижня у Кабулі стався теракт, внаслідок якого загинули кілька мирних жителів та два члени місії НАТО. Трамп назвав загибель американського військовослужбовця однією з причин, через які він вважає переговори між США і талібами «мертвими».

Атаки на об'єкти в США були влаштовані організацією «Аль-Каїда» 11 вересня 2001 року, що забрали життя понад 3000 чоловік. Літаки врізалися у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і в будівлю Пентагону, ще один-після спроби екіпажу повернути контроль над ним, впав у Пенсільванії. З 19 терористів 15 були громадянами Саудівської Аравії, двоє — Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, і ще один — Лівану .