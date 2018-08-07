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    У світі

    У Каліфорнії вирує найбільша в історії штату пожежа

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    Пожежа у Каліфорнії - У Каліфорнії вирує найбільша в історії штату пожежа
    Пожежа у Каліфорнії

    Пожежа вже знищила 75 будівель і спровокувала евакуацію тисяч людей

    У Каліфорнії площа пожежі Мендосіно досягла 1148 квадратних кілометрів, що робить її найбільшою в історії штату.

    Про це повідомляє Reuters.

    Вогонь охопив південні околиці лісу Мендосіно, пожежні бригади в складі 3900 осіб намагаються запобігти проникненню вогню на поселення, розташовані біля хребтів гір. Пожежа вже знищила 75 будівель і спровокувала евакуацію тисяч людей.

    Площа пожежі продовжує збільшуватися, вона вже перевершила за масштабом пожежу Томас, яка в 2017 році спопелила 1141 квадратний кілометр в округах Санта-Барбара і Вентура, знищивши понад 1000 будівель.

    Національна метеорологічна служба прогнозує подальше збільшення масштабів пожеж через поривчастий вітер і підвищення температури до 43 градусів за Цельсієм.

    Президент США Дональд Трамп оголосив у штаті Каліфорнія режим надзвичайної ситуації.

    Раніше повідомлялося, що курорти Португалії охопили пожежі, є постраждалі.

    Нагадаємо, щонайменше троє людей загинули від теплових ударів в Іспанії.

    У Франції через аномальну спеку зупинили роботу чотирьох енергоблоків на атомних електростанціях.

    Крім енергоблоку у Фессенхаймі, зупинили енергоблоки в Сен-Альбані та на електростанції Бюже в Айні.

    У Німеччині з цієї ж причини кілька АЕС були змушені зменшити навантаження.

    Раніше повідомлялося, що Європу в найближчі дні очікує надзвичайно спекотна погода, синоптики прогнозують нові абсолютні температурні рекорди.

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    Джерело: Еспресо ТВ

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