У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців



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Люди намагалися зупинити політ матраців, але це їм погано вдавалося

Незвичайне видовище зняли на відео в штаті Колорадо, США. Жителі встановили десятки надувних матраців і подушок, щоб разом подивитися кіно під відкритим небом. Але несподівано здійнявся сильний вітер, десятки матраців піднялися в повітря і полетіли полем.

Люди намагалися зупинити політ матраців, але це їм погано вдавалося.

Частина їх навіть полетіла в сусідній басейн, тож кіносеанс довелося скасувати.