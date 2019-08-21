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    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців

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    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців

    Люди намагалися зупинити політ матраців, але це їм погано вдавалося

    Незвичайне видовище зняли на відео в штаті Колорадо, США. Жителі встановили десятки надувних матраців і подушок, щоб разом подивитися кіно під відкритим небом. Але несподівано здійнявся сильний вітер, десятки матраців піднялися в повітря і полетіли полем.

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    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців
    У США в небо одночасно піднялися десятки надувних матраців

    Люди намагалися зупинити політ матраців, але це їм погано вдавалося.

    Частина їх навіть полетіла в сусідній басейн, тож кіносеанс довелося скасувати.

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