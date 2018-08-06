У Каліфорнії літак упав на автопарковку: п'ятеро людей загинули



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Фото: KCRG.com У США в результаті аварії легкомоторного літака загинули 5 осіб

Аварія сталася за півтора кілометри від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Вейн

У Південній Каліфорнії (Сполучені Штати) розбився двомоторний літак, у результаті чого п'ятеро людей загинули.

Про це повідомив офіційний представник Управління авіатранспорту США Арлен Салак, передає Associated Press.

Аварія сталася за півтора кілометра від південнокаліфорнійського аеропорту Джон Вейн, біля автомобільної парковки.

Загинули всі, хто перебував на борту легкомоторного літака Cessna.

Як відзначили в пожежній службі, літак прямував в аеропорт, коли сталася аварія. В результаті аварії ніхто з пасажирів на парковці не постраждав.

Як повідомляє агентство, вулиці, які ведуть до розташованого поруч з місцем аварії торговим центром South Coast Plaza, перекриті.

Нагадаємо, у Швейцарських Альпах впав невеликий літак, кількість жертв може сягнути 20. Катастрофи зазнав літак авіакомпанії JU-Air.

Він розбився на західній стороні гори Пиц Зегнас у кантоні Граубюнден в суботу