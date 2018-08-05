У швейцарських Альпах розбився літак: ЗМІ кажуть про 20 жертв



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Фото: Reuters / Arnd Wiegmann Місце авіакатастрофи

Літак перевозив 17 пасажирів разом з двома пілотами та бортпровідником

У Швейцарських Альпах впав невеликий літак, кількість жертв може сягнути 20. Катастрофи зазнав літак авіакомпанії JU-Air. Він розбився на західній стороні гори Пиц Зегнас у кантоні Граубюнден в суботу, повідомляє Reuters.

Місцеві ЗМІ та авіаційні веб-сайти повідомили, що місця у літаку, який перевозить 17 пасажирів разом з двома пілотами та бортпровідником, були повністю заброньовані і що ніхто не вижив.

Поліція підтвердила, що літак, що зазнав аварії, був літаком JU-52 HB-HOT JU-Air, який, за повідомленнями веб-сайтів авіації, летів з Локарно до бази авіакомпанії в Дюбендорфі, Цюрих.

Авіакомпанія JU-Air була заснована в 1982 році та пропонує екскурсійні, чартерні та пригодницькі польоти трьома літаками Junkers Ju-52. Вони буле зібрані в середині століття, і зняті з експлуатації авіаційними збройними силами Швейцарії. Польоти Junkers Ju-52 призупинені до подальшого повідомлення.

Уламки літака були знайдені на висоті 2450 метрів над рівнем моря. Місцевість оточена з трьох сторін гірськими вершинами. На місці знаходяться рятувальники та вертольоти.

Причини аварії становить слідство.