У Каліфорнії сталася бійка у в’язниці: постраждали 58 осіб
Близько 200 ув'язнених влаштували бійку у дворі виправної установиУ в’язниці міста Соледад у штаті Каліфорнія відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали понад півсотні в’язнів.
Про це повідомляє The Californian з посиланням на Управління виправних установ штату.
Згідно з повідомленням, близько 200 ув'язнених влаштували бійку у дворі виправної установи.
У результаті вісім ув'язнених були госпіталізовані в місцеві лікарні, ще близько 50 осіб отримали медичну допомогу в стінах в'язниці.
Бунт припинився після того, як охорона зробила попереджувальні постріли і застосувала сльозогінний газ.
Ніхто зі співробітників в'язниці не постраждав.
Нагадаємо, 30 липня у Бразилії під час бунту в одній із в'язниць загинули щонайменше 52 людей, 16 загиблих були обезголовлені.
Пенітенціарний заклад міста Алтаміра в штаті Пара розрахований на 200 людей, але на момент бунту в ньому утримували 311 ув'язнених.
За наявною інформацією, у в’язниці спалахнули сутички між двома ворогуючими бандами, назва яких не вказується. Заворушення тривали більше п’яти годин.