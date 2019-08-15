У Каліфорнії сталася бійка у в’язниці: постраждали 58 осіб



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Близько 200 ув'язнених влаштували бійку у дворі виправної установи

У в’язниці міста Соледад у штаті Каліфорнія відбулася масова бійка, в результаті якої постраждали понад півсотні в’язнів.

Про це повідомляє The Californian з посиланням на Управління виправних установ штату.

Згідно з повідомленням, близько 200 ув'язнених влаштували бійку у дворі виправної установи.

У результаті вісім ув'язнених були госпіталізовані в місцеві лікарні, ще близько 50 осіб отримали медичну допомогу в стінах в'язниці.

Бунт припинився після того, як охорона зробила попереджувальні постріли і застосувала сльозогінний газ.

Ніхто зі співробітників в'язниці не постраждав.

Нагадаємо, 30 липня у Бразилії під час бунту в одній із в'язниць загинули щонайменше 52 людей, 16 загиблих були обезголовлені.

Пенітенціарний заклад міста Алтаміра в штаті Пара розрахований на 200 людей, але на момент бунту в ньому утримували 311 ув'язнених.

За наявною інформацією, у в’язниці спалахнули сутички між двома ворогуючими бандами, назва яких не вказується. Заворушення тривали більше п’яти годин.