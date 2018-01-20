У Каліфорнії впав військовий вертоліт: є загиблі

Вертоліт впав у пустелі з невідомої причини

Американський військовий вертоліт AH-64 Apache розбився в гарнізоні Форт Ірвін, штат Каліфорнія (США) в ході навчального польоту.

Про це повідомляє Fox News.

Пілот і його помічник загинули.

Катастрофа сталася в пустелі, її причина поки не уточнюється. Розбився вертоліт AH-64 Apache, який здійснював навчальний політ. У зв'язку з тим, що сталося розпочато розслідування.

Телеканал зазначає, що в поточному році це перший нещасний випадок, який призвів до жертв серед американських військових.

Нагадаємо, в американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ятеро осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін.