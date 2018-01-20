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    У Каліфорнії впав військовий вертоліт: є загиблі

    Вертоліт впав у пустелі з невідомої причини
    Американський військовий вертоліт AH-64 Apache розбився в гарнізоні Форт Ірвін, штат Каліфорнія (США) в ході навчального польоту. Про це повідомляє Fox News. Пілот і його помічник загинули. Катастрофа сталася в пустелі, її причина поки не уточнюється. Розбився вертоліт AH-64 Apache, який здійснював навчальний політ. У зв'язку з тим, що
    • Сьогодні, 05:59
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    Вертоліт впав у пустелі з невідомої причини

    Американський військовий вертоліт AH-64 Apache розбився в гарнізоні Форт Ірвін, штат Каліфорнія (США) в ході навчального польоту.

    Про це повідомляє Fox News.

    Пілот і його помічник загинули.

    Катастрофа сталася в пустелі, її причина поки не уточнюється. Розбився вертоліт AH-64 Apache, який здійснював навчальний політ. У зв'язку з тим, що сталося розпочато розслідування.

    Телеканал зазначає, що в поточному році це перший нещасний випадок, який призвів до жертв серед американських військових.

    Нагадаємо, в американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ятеро осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін. 

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