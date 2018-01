У США розбився вертоліт з політиками із Зімбабве

Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив

В американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ятеро осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін. Про це повідомляє прес-служба поліції Нью-Мексико.

Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив, але отримав поранення. Федеральне управління авіації прибуде на місце аварії для з'ясування причин.

Видання зазначає, що аварія сталася в гірській місцевості ввечері 17 січня, але вертоліт був виявлений тільки 18-го, це був приватний вертоліт Huey, причини аварії не встановлені.

