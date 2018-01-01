У США розбився вертоліт з політиками із Зімбабве

Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив

В американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ятеро осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін. Про це повідомляє прес-служба поліції Нью-Мексико. Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив, але отримав поранення.



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Фото: катастрофа в США (wikimedia.org/Allen Drebert





Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив

В американському місті Х'юстон штату Техас зазнав аварії вертоліт з політиками з Зімбабве на борту, загинули п'ятеро осіб, серед яких представник зімбабвійської опозиції Рой Беннетт і його дружина Ейлін. Про це повідомляє прес-служба поліції Нью-Мексико.

Наголошується, що на борту було шестеро людей, один вижив, але отримав поранення. Федеральне управління авіації прибуде на місце аварії для з'ясування причин.

Видання зазначає, що аварія сталася в гірській місцевості ввечері 17 січня, але вертоліт був виявлений тільки 18-го, це був приватний вертоліт Huey, причини аварії не встановлені.

#PressReleaseNMSP

New Mexico State Police Respond to Fatal Helicopter Crash Killing Five in New Mexico pic.twitter.com/THL4N0L9Hy — NMSP (@NMStatePolice) 18 січня 2018 р.

За даними телеканалу KOB 4, вертоліт прямував на американське ранчо одного з друзів Беннетта. Один із загиблих другий пілот літального апарату, Пол Кобб, близький друг опозиційного політика. В аварії вижила його дочка, Андра Кобб.

Як зазначає видання, Беннетт був скарбником опозиційної партії «Рух за демократичні зміни» (Movement for Democratic Change) у Зімбабве.