У Канаді легкомоторний літак впав в озеро: три людини зникли безвісти



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За свідченням очевидців, літак зачепив дерево, після чого впав у воду

Три людини пропали безвісти в результаті падіння невеликого літака в озеро в провінції Манітоба.

Про це в неділю повідомив телеканал CTV.

Інцидент стався приблизно в 280 км на північний схід від Вінніпега — столиці регіону.

За свідченням очевидців, літак зачепив дерево, після чого впав у воду. На борту перебували три людини.

Рятувальники вже виявили уламки повітряного судна. Йдуть пошуки людей, що знаходилися в літаку. До пошуків залучені аквалангісти.

До слова, уламки затонулого літака були виявлені на Фемілі Лейк недалеко від Літтл Гранд Рапідс.

Нагадаємо, нещодавно у Техасі, що у Сполучених Штатах Америки, в повітрі зіткнулися два вертольоти, у результаті чого дві людини загинули.