У Канаді легкомоторний літак впав в озеро: три людини зникли безвісти
За свідченням очевидців, літак зачепив дерево, після чого впав у воду
Три людини пропали безвісти в результаті падіння невеликого літака в озеро в провінції Манітоба.
Про це в неділю повідомив телеканал CTV.
Інцидент стався приблизно в 280 км на північний схід від Вінніпега — столиці регіону.
За свідченням очевидців, літак зачепив дерево, після чого впав у воду. На борту перебували три людини.
Рятувальники вже виявили уламки повітряного судна. Йдуть пошуки людей, що знаходилися в літаку. До пошуків залучені аквалангісти.
До слова, уламки затонулого літака були виявлені на Фемілі Лейк недалеко від Літтл Гранд Рапідс.
Нагадаємо, нещодавно у Техасі, що у Сполучених Штатах Америки, в повітрі зіткнулися два вертольоти, у результаті чого дві людини загинули.