У Канаді розбився легкомоторний літак: є загиблі
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Всього на борту Cessna 206 перебувало п'ятеро осіб, двоє вижили
На північному заході Канади під час аварії легкомоторного літака загинули три людини. Про це повідомляє CBC News.
Пригода з легкомоторним літаком Cessna 206 сталася біля села Форт-Сімпсон і озера Літл Доктор.
За інформацією видання, літак, що належить компанії Simpson Air, наразі знаходиться в озері.
Загалом на його борту перебувало п'ять осіб, двоє, пілот і пасажир, вижили, їх оглянули медики, після чого відпустили додому.
Зазначається, що слідчі прибудуть у регіон тільки в понеділок, 20 серпня, зараз на місці події працює поліція.
До слова, у США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Він розбився в районі затоки Пьюджет.
Нагадаємо, напередодні у Франції розбився невеликий літак. Внаслідок катастрофи загинув чоловік і двоє жінок