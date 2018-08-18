У Канаді розбився легкомоторний літак: є загиблі



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Легкомоторний літак, фото ілюстративне

Всього на борту Cessna 206 перебувало п'ятеро осіб, двоє вижили

На північному заході Канади під час аварії легкомоторного літака загинули три людини. Про це повідомляє CBC News.

Пригода з легкомоторним літаком Cessna 206 сталася біля села Форт-Сімпсон і озера Літл Доктор.

За інформацією видання, літак, що належить компанії Simpson Air, наразі знаходиться в озері.

Загалом на його борту перебувало п'ять осіб, двоє, пілот і пасажир, вижили, їх оглянули медики, після чого відпустили додому.

Зазначається, що слідчі прибудуть у регіон тільки в понеділок, 20 серпня, зараз на місці події працює поліція.

До слова, у США співробітник авіакомпанії викрав літак з аеропорту Сіетла. Він розбився в районі затоки Пьюджет.

Нагадаємо, напередодні у Франції розбився невеликий літак. Внаслідок катастрофи загинув чоловік і двоє жінок