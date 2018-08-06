  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Франції розбився літак, є загиблі

    • Розсилка
    <p>Фото ілюстративне</p> - У Франції розбився літак, є загиблі

    Фото ілюстративне

    Внаслідок удару об землю літак розколовся на шматки, проте не загорівся

    У департаменті П'юї-де-Дом на півдні центральної частини Франції розбився невеликий літак.

     Про це в понеділок повідомляє видання Le Monde.

    Зазначається, що внаслідок катастрофи загинув чоловік і двоє жінок.

    Внаслідок удару об землю літак розколовся на шматки, проте не загорівся.

    Обставини аварії поки невідомі. Місце події оточили периметром безпеки, там працюють поліція і слідчі.

    Нагадаємо, напередодні у Південній Каліфорнії (Сполучені Штати) розбився двомоторний літак, у результаті чого п'ятеро людей загинули.

    Читайте також
    авіакатастрофа Франція літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ