У Франції розбився літак, є загиблі
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Фото ілюстративне
Внаслідок удару об землю літак розколовся на шматки, проте не загорівся
У департаменті П'юї-де-Дом на півдні центральної частини Франції розбився невеликий літак.
Про це в понеділок повідомляє видання Le Monde.
Зазначається, що внаслідок катастрофи загинув чоловік і двоє жінок.
Внаслідок удару об землю літак розколовся на шматки, проте не загорівся.
Обставини аварії поки невідомі. Місце події оточили периметром безпеки, там працюють поліція і слідчі.
Нагадаємо, напередодні у Південній Каліфорнії (Сполучені Штати) розбився двомоторний літак, у результаті чого п'ятеро людей загинули.