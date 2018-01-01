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    У Карпатах випало майже півтора метри снігу

    Синоптики попередили про високу лавинонебезпеку 22 січня у Карпатах
    В горах Івано-Франківської області випало 1,5 м снігу. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Центру з гідрометеорології Володимир Фригович. «Зараз середній покрив снігу в Карпатах досягає 1,5 м. Завтра очікуємо припинення снігопаду і поступове зниження температури», - зазначив Фригович.
    • Сьогодні, 14:57
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    Синоптики попередили про високу лавинонебезпеку 22 січня у Карпатах

    В горах Івано-Франківської області випало 1,5 м снігу. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

    «Зараз середній покрив снігу в Карпатах досягає 1,5 м. Завтра очікуємо припинення снігопаду і поступове зниження температури», - зазначив Фригович.

    Раніше синоптики попередили про значний рівень лавинної небезпеки в горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей 22 січня. Зазначалося, що в цей день на заході України очікуються сильні снігопади, денна температура повітря -3...+3 градуси. Крім того рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях.

    Зазначимо, що за прогнозами синоптиків у вівторок в Україні посиляться морози.

    Джерело: Укрінформ

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