У Карпатах випало майже півтора метри снігу

Синоптики попередили про високу лавинонебезпеку 22 січня у Карпатах

В горах Івано-Франківської області випало 1,5 м снігу. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Центру з гідрометеорології Володимир Фригович. «Зараз середній покрив снігу в Карпатах досягає 1,5 м. Завтра очікуємо припинення снігопаду і поступове зниження температури», - зазначив Фригович.



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Синоптики попередили про високу лавинонебезпеку 22 січня у Карпатах

В горах Івано-Франківської області випало 1,5 м снігу. Про це повідомив начальник Івано-Франківського обласного управління Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«Зараз середній покрив снігу в Карпатах досягає 1,5 м. Завтра очікуємо припинення снігопаду і поступове зниження температури», - зазначив Фригович.

Раніше синоптики попередили про значний рівень лавинної небезпеки в горах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей 22 січня. Зазначалося, що в цей день на заході України очікуються сильні снігопади, денна температура повітря -3...+3 градуси. Крім того рятувальники попереджають про ускладнення погодних умов у семи областях.

Зазначимо, що за прогнозами синоптиків у вівторок в Україні посиляться морози.

Джерело: Укрінформ