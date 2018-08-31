У Казахстані стався землетрус



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Алмати відчув землетрус магнітудою 4 бали

В Алмати відчувалися підземні поштовхи силою 4 бали

Землетрус магнітудою 5,2 стався в п'ятницю, 31 серпня, в Казахстані.

Підземні поштовхи, за інформацією сейсмологів, були зафіксовані о 15.21 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 53 кілометри на південний схід від Алмати.

«Глибина (залягання вогнища - ред.) - 15 кілометрів», - йдеться в повідомленні сейсмологів.

В Алмати відчувалися підземні поштовхи силою 4 бали. Даних про потерпілих і руйнування поки що немає. Підземні поштовхи відбувалися не більше 5-6 секунд. У будинках захиталися люстри. Як повідомляють алматинці, в деяких квартирах рухалася меблі, пише Tengrinews.kz.

За даними рятувальників Алмати, епіцентр землетрусу був розташований в 53 кілометрах на південний схід від Алмати на території Казахстану.

Енергетичний клас землетрусу 12,0.

Магнітуда MPV 5,2.

Координати епіцентру 43.00 ° пн.ш. 77.51 ° східної довготи

Глибина 15 кілометрів.

Відомості про відчутності (за шкалою МSК-64): Алмати 4 бали.