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    У Казахстані стався землетрус

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    Алмати відчув землетрус магнітудою 4 бали&nbsp; - У Казахстані стався землетрус
    Алмати відчув землетрус магнітудою 4 бали 

    В Алмати відчувалися підземні поштовхи силою 4 бали

    Землетрус магнітудою 5,2 стався в п'ятницю, 31 серпня, в Казахстані. 

    Підземні поштовхи, за інформацією сейсмологів, були зафіксовані о 15.21 за київським часом. Епіцентр землетрусу розташовувався за 53 кілометри на південний схід від Алмати.

    «Глибина (залягання вогнища - ред.) - 15 кілометрів», - йдеться в повідомленні сейсмологів.

    В Алмати відчувалися підземні поштовхи силою 4 бали. Даних про потерпілих і руйнування поки що немає. Підземні поштовхи відбувалися не більше 5-6 секунд. У будинках захиталися люстри. Як повідомляють алматинці, в деяких квартирах рухалася меблі, пише Tengrinews.kz.

    За даними рятувальників Алмати, епіцентр землетрусу був розташований в 53 кілометрах на південний схід від Алмати на території Казахстану.

    Енергетичний клас землетрусу 12,0.
    Магнітуда MPV 5,2.
    Координати епіцентру 43.00 ° пн.ш. 77.51 ° східної довготи
    Глибина 15 кілометрів.
    Відомості про відчутності (за шкалою МSК-64): Алмати 4 бали.

     

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