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    У Києві чоловік під час обшуку вистрибнув із балкона 10-го поверху

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    У Києві чоловік під час обшуку вистрибнув із балкона 10-го поверху

    За фактом загибелі ймовірного підозрюваного буде проведено службову перевірку

    У Києві під час обшуку в квартирі ймовірного наркозлочинця підозрюваний вистрибнув із 10-го поверху та розбився на смерть.

    Про це повідомили у столичній поліції.

    Санкціонована судом слідча дія у помешканні киянина проводилася в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального колексу України. У квартирі виявили речовини, схожі на кокаїн і екстазі. Усе це відправлять на експертизу.


    Під час слідчої дії чоловік, у якого проводили обшук, відштовхнув оперативника, вибіг на балкон - і стрибнув із 10 поверху. 

    На місці події працюють співробітники департаменту внітрішньої безпеки Нацполіції та слідчо-оперативна група. Буде проведена службова перевірка дій поліцейських, які були залучені для проведення обшуку. 

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