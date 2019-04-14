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    Новини

    У Києві обмежили рух на Південному мості

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    У Києві обмежили рух на Південному мості

    Буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шоссе

    У Києві обмежили рух транспорту на південному мості. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

    «З 08.00 год. до 23.00 год. 14 квітня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шоссе», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялось, 21 березня протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району. На цій ділянці траси утворився затор. Рух транспорту  ускладнений.трасу Київ-Чоп перекривали працівники ДП «Житомироблавтодор». Люди вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати.

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