У Києві обмежили рух на Південному мості



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Буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шоссе

У Києві обмежили рух транспорту на південному мості. Про це повідомляє прес-служба «Київавтодору».

«З 08.00 год. до 23.00 год. 14 квітня у зв’язку з ремонтними роботами на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шоссе», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 21 березня протестувальники перекрили трасу Київ-Чоп біля села Глибочиця Житомирського району. На цій ділянці траси утворився затор. Рух транспорту ускладнений.трасу Київ-Чоп перекривали працівники ДП «Житомироблавтодор». Люди вимагали виплатити їм заборгованість із зарплати.