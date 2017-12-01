У Києві презентували мобільний додаток для виявлення ВІЛ та СНІД

«120 тисяч інфікованих ВІЛ українців не знають про свій діагноз»

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Києві презентували мобільний додаток, який спрощує діагностування ВІЛ та СНІД. Акція проходила біля меморіалу «Червона стрічка». На заході були присутні українські високопосадовці та представники міжнародних організацій. Організатори акції представили спеціальний мобільний додаток –



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«120 тисяч інфікованих ВІЛ українців не знають про свій діагноз»

До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом у Києві презентували мобільний додаток, який спрощує діагностування ВІЛ та СНІД.

Акція проходила біля меморіалу «Червона стрічка». На заході були присутні українські високопосадовці та представники міжнародних організацій.

Організатори акції представили спеціальний мобільний додаток – онлайн-тест на ВІЛ, який допоможе кожному українцю визначити ризик бути інфікованим.

Під час акції можна було пройти також експрес-тест на ВІЛ

За словами голови благодійної організації «Всеукраїнська організація ЛЖВ» Дмитра Шерембея, найбільше коштів у боротьбі зі СНІДом у всьому світі витрачається на пошук інфікованих людей.

«120 тисяч інфікованих ВІЛ українців не знають про свій діагноз. Практично 90 тисяч людей отримують лікування. Завдяки новому додатку у людей з'являється можливість провести аудит свого здоров'я. В кінці тесту, розуміючи результат, програма сама запропонує найближче місце, де людина може пройти тест на ВІЛ. Ця програма виступає в ролі поводиря і вирішує проблему комунікації між пацієнтом та установою, у якій можна пройти тест», - зазначив Шерембей.

Також голова благодійної організації додав, що використовуючи новий додаток, в Україні на 40% підвищили виявлення ВІЛ.

Мобільний додаток безкоштовний. Програму можна скачати у Play market та Apple Store.

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