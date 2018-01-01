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    У Києві приземлився літак Ryanair: на борту може бути менеджмент компанії

    Літак летів з Ірландії, де розташований головний офіс Ryanair
    В аеропорту «Бориспіль» приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair. Літак сів в українському аеропорту близько 20:50 21 лютого. На його борту можуть бути представники менеджменту авіакомпанії, адже лайнер Boeing 737-8AS використовується в корпоративних цілях. Згідно з маршруту, відображеному на ресурсі flightradar24.com,
    • Сьогодні, 02:54
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    Літак Ryanair
    Літак Ryanair

    Літак летів з Ірландії, де розташований головний офіс Ryanair

    В аеропорту «Бориспіль» приземлився літак ірландського лоукостера Ryanair.

    Літак сів в українському аеропорту близько 20:50 21 лютого. На його борту можуть бути представники менеджменту авіакомпанії, адже лайнер Boeing 737-8AS використовується в корпоративних цілях.

    Згідно з маршруту, відображеному на ресурсі flightradar24.com, літак летів з Ірландії, де розташований головний офіс авіакомпанії.

    Як відомо, у середині лютого лоукостер Ryanair підтвердив свій вихід на український ринок.

    Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що один із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанія Ryanair почне польоти з українських аеропортів «Бориспіль» і «Львів» восени 2018 року. «Вони (Ryanair –ред.) полетять восени 2018 року з аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Те, що вони полетять, у мене немає сумнівів», - сказав міністр.

    Він також зазначив, що офіційна презентація про відкриття маршрутів Ryanair буде цього або наступного місяця.

    Нагадаємо, 15 березня 2017 року найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно буде недоотримувати 2 млрд грн. Він назвав угоду з Ryanair фінансово невигідною для підприємства і відмовився підписувати її, поки не будуть враховані вимоги аеропорту.

    10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.

    Джерело: УНН

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