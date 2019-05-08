В Києві відбулась акція «Перша хвилина миру»

8 травня в Україні відзначають День пам`яті та примирення. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини.

День пам`яті та примирення офіційно відзначають в Україні з 2015 року.

Участь в акції бере президент України Петро Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання присутні вшанують пам’ять загиблих і урочисто запалять «Вогонь слави».

Президент Петро Порошенко виступив із промовою.

Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак.

Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.

У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.