В Києві відбулась акція «Перша хвилина миру»
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У рамках заходу проходить хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у Другій світовій війні
8 травня в Україні відзначають День пам`яті та примирення. Саме в цей день у 1945 році набув чинності Акт про капітуляцію Німеччини.
День пам`яті та примирення офіційно відзначають в Україні з 2015 року.
Участь в акції бере президент України Петро Порошенко, урядовці, священнослужителі та військовослужбовці. Хвилиною мовчання присутні вшанують пам’ять загиблих і урочисто запалять «Вогонь слави».
Президент Петро Порошенко виступив із промовою.
Символом пам`яті жертв Другої світової війни став червоний мак.
Як повідомлялося, Київ готується до відзначення 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань.
У Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.