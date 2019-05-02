Київ готується до Дня пам’яті і примирення (програма заходів)



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Столична влада затвердила план заходів

Київ готується до відзначення Дня пам’яті та примирення і 74-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У Київській міській держадміністрації затверджено відповідний план урочистих і культурно-просвітницьких подій, а також передбачено надання одноразової адресної матеріальної допомоги київським ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, 6 травня у Колонній залі Київської міської держадміністрації відбудеться святкова зустріч керівництва міста з учасниками бойових дій Другої світової війни, представниками громадських організацій ветеранів війни та праці.

7 травня у Пущі-Водиці привітають ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, які перебувають на лікуванні у Київському міському клінічному госпіталі ветеранів війни (вул. Ф. Максименка, 26).

9 травня традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

9 травня, 11:00–17:00, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в рамках концертно-тематичної програми «Пам’ятаємо – Перемагаємо!» відбудуться поминальний реквієм «Пам’ять», молебень за мир в Україні.

9 травня, 12:00–18:00, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму «Рокам ніколи пам’яті не стерти» за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

8 травня – 9 травня в усіх районах столиці передбачені тематичні концертні програми. А протягом квітня і травня – уроки пам’яті, виховні години, реквієми, мітинги, тематичні просвітницькі проекти, творчі та наукові заходи, конференції, засідання за круглим столом, концерти, книжкові виставки тощо.