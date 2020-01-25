У Києві провели масштабну реконструкцію бою за «Арсенал» і смолоскипний марш



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За словами організаторів, вони пов'язують щорічну реконструкцію бою за завод «Арсенал» із подіями, які відбуваються зараз на Сході Фото: Радіо Свобода

Учасники заходу в автентичному військовому одязі відтворили один із ключових боїв під час Січневого повстання в 1918 році.

У Києві, 25 січня, на Арсенальній площі, військово-історичний клуб «Повстанець» показав киянам історичну реконструкцію бою військ УНР проти більшовиків на заводі «Арсенал». Їхніми супротивниками (більшовиками) були представники іншого такого клубу «Заколотники»..

Як повідомляє «24 канал», масштабна реконструкція історичного бою більшовиків проти армії УНР вже вчетверте відбувалася в Києві на Арсенальній площі.

Понад сотня людей прийшла подивитися на масштабне видовище. Організатори долучили чимало техніки задля реалістичного відтворення перебігу подій.

Учасники заходу в автентичному військовому одязі відтворили один із ключових боїв під час Січневого повстання в 1918 році. Військові стріляли холостими набоями із гармат, гвинтівок та кулеметів тих часів.

За словами організаторів, вони пов'язують щорічну реконструкцію бою за завод «Арсенал» із подіями, які відбуваються зараз на Сході. Оскільки, як і 100 років тому, Україна бореться з російськими окупантами. Тоді УНР героїчно боролася, і зрештою у запеклій боротьбі відстояла завод «Арсенал».

«Щороку ми проводимо реконструкцію бою, щоб показати не тільки дітям, а й дорослим ось такий живий урок історії – як виглядало придушення заколоту на «Арсеналі», – пояснив історик Андрій Ковальов.

Крім відтворення поєдинку, всі охочі мали змогу долучитися до традиційної смолоскипної ходи, яка проходила від Арсенальної площі до Аскольдової могили. Саме там поховали героїв бою під Крутами, які чотири дні відстоювали наступ радянських військ, і не підпускали їх у Київ.

Січневе повстання - збройний виступ в Києві 16 (29) січня - 22 грудень (4 лютого) 1918 року, організоване Київським комітетом більшовицької партії проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки під час наступу військ радянської Росії на Київ.

Повстання тривало сім днів і було придушене українськими військами. Центром підготовки до збройного виступу проти Центральної Ради став завод «Арсенал».