Вінничан запрошують на безкоштовний показ фільму «Крути 1918»



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29 січня – День пам'яті полеглих у бою під Крутами

Вінничан запрошують у «Квадрат» на перегляд української кінострічки «Крути 1918». Показ фільму присвячений річниці бою під Крутами.

Показ фільму відбудеться у середу, 29 січня, у молодіжному центрі «Квадрат», що за адресою вулиця Театральна, 15. Початок о 18:30.

Художня кінострічка розповідає реальну історію бою на залізничній станції Крути взимку 1918-го року.

На тлі доленосних подій в країні двоє братів, Андрій і Олекса Савицькі, закохуються в одну дівчину — Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами та студентами. Тоді чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська.

Показ фільму безкоштовний, однак варто попередньо зареєструватися за посиланням тут.