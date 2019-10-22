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    У Києві затримали шахрая, який вимагав $150 тис. за «зв'язки» в Офісі Зеленського

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    У Києві затримали шахрая, який вимагав $150 тис. за «зв'язки» в Офісі Зеленського

    Шахрая затримали на гарячому при одержанні частини коштів в розмірі 30 тис. євро

    Генеральна прокуратура України (ГПУ) затримала шахрая, який прикриваючись зв'язками в Офісі президента, вимагав у учасника президентського проекту LIFT 150 тис. доларів.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Зазначається, що шахрая затримали на гарячому при одержанні частини коштів в розмірі 30 тис. євро.

    «Особа шляхом обману, а саме створення уявлення у кандидата на посаду голови однієї з районних адміністрацій Київської області (проект LIFT) про наявність зв'язків в Офісі президента, намагалася заволодіти грошовими коштами в сумі 150 тис. доларів», - йдеться у повідомленні.

    Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

    Відзначимо, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах його команда запустила соціальний проект LIFT. В рамках цього проект розшукують кандидатів на посади голів районних державних адміністрацій.

    «Часи, коли питання вирішувалися за допомогою хабарів, минули. Проект LIFT спрямований на чесний і прозорий добір фахівців, які хочуть змінювати країну. Будь-які зловживання на цьому проекті неприпустимі, винних каратимуть відповідно до закону», - прокоментував затримання перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов.

    прокуратура шахрайство Сергій Трофімов
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