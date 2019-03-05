У Києві знову покажуть виставу за п'єсою Сенцова



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У постановці дія відбувається в старому цирку, який забув про своє призначення, і існує за інерцією, не помічаючи власної мутації

Показ вистави відбудеться 31 березня в Довженко-Центрі

У Києві на 31 березня запланований повторний показ вистави «Номери» за п'єсою Олега Сенцова.

Як повідомляє «Радіо Свобода», показ вистави відбудеться на «Сцені 6» в Довженко-Центрі.

«Номери» – це не просто антиутопія, а пророча п'єса, сюжет якої безпосередньо пов'язаний із долею її автора, незаконно ув'язненого в Росії українця Олега Сенцова. «Номери» – це історія про суспільство, що живе в обмеженому покинутому світі, в якому кожен сам по собі. У постановці дія відбувається в старому цирку, який забув про своє призначення, і існує за інерцією, не помічаючи власної мутації», – зазначають організатори показу.

Частина зібраних коштів піде на допомогу родині Олега Сенцова.

Прем'єра вистави «Номери» за п'єсою Сенцова відбулася в Києві в Довженко-центрі 7 грудня 2018 року.

У центрі сюжету – циркова трупа, яка символічно відображає тюремну дійсність в Росії. У виставі задіяно 12 акторів. Кожному персонажу присвоєно номер.

Нагадаємо, нещодавно політв'язень Кремля кінорежисер Олег Сенцов написав листа з колонії в Лабитнангі (Росія).

Раніше повідомлялося, що російська правозахисниця Тетяна Щур розповіла, що Сенцову не доставляють «Новую газету», передплату на яку йому оформила редакція видання.

Як відомо, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських політв’язнів Кремля - Олега Сенцова, Микола Карпюка та Романа Сущенка.