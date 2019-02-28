У Китаї арештували учасників профспілкового руху



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Поліція КНР взяла під варту профспілкових активістів

Китайська влада побоюється незалежного профспілкового руху

Видання China Labour Bulletin повідомило про арешт щонайменше п’яти учасників профспілкового руху в КНР. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про У Гуйцзюня, Чжана Чжиру і Є Юаньчжена, а також про двох неідентифікованих осіб, які перебувають під вартою в провінції Шеньчжень біля Гонконгу.

Їм висунули звинувачення - «масові збори людей для порушення громадського порядку». Заарештованим було заборонено працювати із адвокатами, яких найняли їх родичі.

Близьким заарештованих також було заборонено спілкуватися із ЗМІ. Влада КНР все більше відчуває загрозу від незалежного профспілкового руху на фоні проблем із виплатами заробітної платні в умовах сповільнення економіки країни.

Минулого тижня повідомлялося, що в Китаї чоловік напав з ножем на людей. Нападника вдалося затримати співробітникам поліції, що чергували в цьому районі і стали свідками інциденту. 11 постраждалих, серед яких декілька студентів і добровільних помічників поліції, були госпіталізовані до лікарні.

Крім того нагадаємо, що обсяг поставок смартфонів на ринок Китаю скоротився на 11%.