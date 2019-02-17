Обсяг поставок смартфонів на ринок Китаю скоротився на 11%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

95% поставлених телефонів були з підтримкою 4G

На частку мобільних телефонів китайських брендів довелося 94,2% від загального обсягу

У Китаї в січні відзначалося скорочення обсягу поставок смартфонів на 11,4% до 32,15 млн. одиниць, про це свідчать дані, опубліковані в суботу Академією інформаційних і комунікаційних технологій Китаю.

Згідно з доповіддю дослідницького інституту при Міністерстві промисловості і інформатизації КНР, в минулому місяці на частку смартфонів довелося 94,4% від всіх поставлених на ринок країни мобільних телефонів.

В цілому поставки мобільних телефонів в січні знизилися на 12,8% до 34,05 млн одиниць, при цьому 95% з них були телефонами з підтримкою 4G.

На частку мобільних телефонів китайських брендів довелося 94,2% від загального обсягу поставок в минулому місяці, що вище 85,7-процентного показника в січні 2018 року, відзначається в доповіді.