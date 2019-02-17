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    Економіка та фінанси

    Обсяг поставок смартфонів на ринок Китаю скоротився на 11%

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    <p>95% поставлених телефонів були з підтримкою 4G</p> <div></div> - Обсяг поставок смартфонів на ринок Китаю скоротився на 11%

    95% поставлених телефонів були з підтримкою 4G

    На частку мобільних телефонів китайських брендів довелося 94,2% від загального обсягу

    У Китаї в січні відзначалося скорочення обсягу поставок смартфонів на 11,4% до 32,15 млн. одиниць, про це свідчать дані, опубліковані в суботу Академією інформаційних і комунікаційних технологій Китаю.

    Згідно з доповіддю дослідницького інституту при Міністерстві промисловості і інформатизації КНР, в минулому місяці на частку смартфонів довелося 94,4% від всіх поставлених на ринок країни мобільних телефонів.

    В цілому поставки мобільних телефонів в січні знизилися на 12,8% до 34,05 млн одиниць, при цьому 95% з них були телефонами з підтримкою 4G.

    На частку мобільних телефонів китайських брендів довелося 94,2% від загального обсягу поставок в минулому місяці, що вище 85,7-процентного показника в січні 2018 року, відзначається в доповіді.

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