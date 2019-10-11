У Китаї обрушився міст: є жертви
В результаті обвалення три людини загинули, двоє поранені
У Китаї при обваленні естакадного мосту у місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.
Про це повідомляє Xinhua.
Обвалення проїжджої частини естакадного мосту на перетині однієї з доріг з ділянкою автодороги державного значення, за повідомленням місцевої влади, відбулося в четвер ввечері.
В результаті три легкових автомобіля затисло уламками моста, у двох з них знаходилися три людини, які загинули.
У момент аварії на мосту були три легкових автомобіля і дві вантажівки.
В даний момент на місці аварії тривають роботи з ліквідації наслідків.
За попередньою оцінкою причина аварії - перевантаження мосту.