У Китаї обрушився міст: є жертви



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В результаті обвалення три людини загинули, двоє поранені

У Китаї при обваленні естакадного мосту у місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.

Про це повідомляє Xinhua.

Обвалення проїжджої частини естакадного мосту на перетині однієї з доріг з ділянкою автодороги державного значення, за повідомленням місцевої влади, відбулося в четвер ввечері.

В результаті три легкових автомобіля затисло уламками моста, у двох з них знаходилися три людини, які загинули.

У момент аварії на мосту були три легкових автомобіля і дві вантажівки.

В даний момент на місці аварії тривають роботи з ліквідації наслідків.

За попередньою оцінкою причина аварії - перевантаження мосту.