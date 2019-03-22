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    У Китаї водій авто протаранив пішоходів: семеро загиблих

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    У Китаї водій авто протаранив пішоходів: семеро загиблих

    Водій був застрелений на місці співробітниками сил правопорядку. Причини його дій з'ясовуються

    У місті Цзаоян китайської провінції Хубей водій скоїв наїзд на пішоходів. У результаті загинули семеро людей.

    Про це повідомляє портал Bjnews.

    Трагедія сталася у п'ятницю, 22 березня, о 6 ранку за місцевим часом.

    Внаслідок наїзду також сім осіб отримали травми, серед них є студенти і літні люди. Вони доставлені в лікарні.

    Зазначається, що водій був застрелений на місці співробітниками сил правопорядку. Причини його дій з'ясовуються.

    Нагадаємо, у четвер, 21 березня, в Києві маршрутка №155 збила трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі», самого водія побили очевидці аварії.

    Джерело: Укрінформ

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