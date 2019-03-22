У Китаї водій авто протаранив пішоходів: семеро загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій був застрелений на місці співробітниками сил правопорядку. Причини його дій з'ясовуються

У місті Цзаоян китайської провінції Хубей водій скоїв наїзд на пішоходів. У результаті загинули семеро людей.

Про це повідомляє портал Bjnews.

Трагедія сталася у п'ятницю, 22 березня, о 6 ранку за місцевим часом.

Внаслідок наїзду також сім осіб отримали травми, серед них є студенти і літні люди. Вони доставлені в лікарні.

Зазначається, що водій був застрелений на місці співробітниками сил правопорядку. Причини його дій з'ясовуються.

Нагадаємо, у четвер, 21 березня, в Києві маршрутка №155 збила трьох жінок на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі», самого водія побили очевидці аварії.

Джерело: Укрінформ