У Києві маршрутка збила на світлофорі групу пішоходів, є постраждалі



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Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували Фото: dtp.kiev

Наїзд стався, коли жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора

У четвер ввечері, 21 березня, в Києві маршрутний автобус №155 збив трьох пішоходів на пішохідному переході біля станції метро «Дорогожичі», самого водія побили очевидці аварії.

Про це повідомляє паблік dtp.kiev.

Зазначається, що в результаті одну з потерпілих затиснуло під автобусом. Очевидці намагалися зрушити транспорт, щоб звільнити її.

Другій жінці в результаті удару вибило зуби, вона також отримала інші серйозні травми обличчя. Всіх постраждалих в результаті ДТП госпіталізували.

За інформацією пабліка «Київ Оперативний», наїзд стався, коли дві жінки переходили дорогу на дозволений сигнал світлофора.

Також повідомляється, що очевидці побили водія автобуса на місці ДТП.

Нагадаємо, сьогодні у Києві водій Toyota влаштував ДТП з тягачем, тролейбусом і легковиком.