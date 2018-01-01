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    У Китаї сталася масштабна аварія з 50 машинами, є загиблі

    Масштабна аварія сталася через погодні умови
    На швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні адміністрації району Сишань у соцмережі Weibo. Інцидент стався в понеділок рано вранці. Як повідомляється, причиною такої великої аварії стали погодні умови: зазвичай в цій південній
    • Сьогодні, 08:28
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    © AP Photo / Ng Han Guan

    Масштабна аварія сталася через погодні умови

    На швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні адміністрації району Сишань у соцмережі Weibo.

    Інцидент стався в понеділок рано вранці. Як повідомляється, причиною такої великої аварії стали погодні умови: зазвичай в цій південній провінції температура в лютому не опускається нижче +6 ° C, проте в ніч на понеділок була зафіксована температура нижче нуля, а також сніг з дощем. Через це дорожнє покриття стало слизьким і небезпечним для водіння.

    Також повідомляється, що після аварії було шпиталізовано три людини з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працюють аварійні служби, співробітники дорожньо-транспортної поліції, медики.

    машини аварія
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