У Китаї сталася масштабна аварія з 50 машинами, є загиблі

Масштабна аварія сталася через погодні умови

На швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні адміністрації району Сишань у соцмережі Weibo. Інцидент стався в понеділок рано вранці. Як повідомляється, причиною такої великої аварії стали погодні умови: зазвичай в цій південній



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© AP Photo / Ng Han Guan

Масштабна аварія сталася через погодні умови

На швидкісному шосе Кунмін - Чучжоу в китайській провінції Юньнань зіткнулися 53 машини, в результаті чого загинули чотири людини. Про це йдеться в повідомленні адміністрації району Сишань у соцмережі Weibo.

Інцидент стався в понеділок рано вранці. Як повідомляється, причиною такої великої аварії стали погодні умови: зазвичай в цій південній провінції температура в лютому не опускається нижче +6 ° C, проте в ніч на понеділок була зафіксована температура нижче нуля, а також сніг з дощем. Через це дорожнє покриття стало слизьким і небезпечним для водіння.

Також повідомляється, що після аварії було шпиталізовано три людини з травмами різного ступеня тяжкості. На місці працюють аварійні служби, співробітники дорожньо-транспортної поліції, медики.