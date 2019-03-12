У Китаї зіткнулися два кораблі, зникли безвісти 12 рибалок



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На борті сейнера на момент зіткнення перебувало 14 моряків, двох з них врятували

Біля берегів Китаю у вівторок, 12 березня, зіткнулися риболовецьке і великотоннажне судна, після чого сейнер затонув, повідомляє «Інтерфакс».

Зіткнення сталося біля берегів східної китайської провінції Чжецзян минулої ночі. 12 китайських рибалок вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що на борті сейнера на момент зіткнення перебувало 14 людей, двох вдалося врятувати.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, у них беруть участь декілька суден.

Вантажне судно приписане до Багамських островів.

Раніше повідомлялося, що в Південній Кореї російський корабель протаранив міст. Берегова охорона затримала судно і допитала екіпаж. З'ясувалося, що капітан перебуває в стані алкогольного сп'яніння: за результатами аналізів, вміст алкоголю в його крові перевищив допустиму норму майже в три рази.

До слова, напередодні у Росії перекинулась вантажівка з ракетно-гарматною системою «Панцир». Причиною аварії могла стати погана якість дороги - просів асфальт на виході з повороту. На повороті утворився невеликий трамплін, під час проходження якого водій вчасно не скинув швидкість.