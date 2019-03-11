У Росії перекинулась вантажівка з ракетно-гарматною системою «Панцир»: фото



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Фото: newsvl.ru

На КамАЗі був встановлений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С», від якого під час аварії відлетіло кілька частин

У Російській Федерації на об'їзній дорозі у районі Владивостока перекинулася вантажівка КамАЗ. Про це повідомляє управління МВС у Приморському краї.

За їхніми даними, внаслідок аварії блокованим виявився рух на дорозі від острова Руський до бухти Патрокл.

«Комсомольська правда Владивосток» повідомляє, що на КамАЗі був встановлений зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С», від якого під час аварії відлетіло кілька частин. Видання зазначає, що причиною аварії могла стати погана якість дороги - просів асфальт на виході з повороту.

На повороті утворився невеликий трамплін, під час проходження якого водій вчасно не скинув швидкість.

Фото: newsvl.ru

У військовій автомобільній інспекції повідомили, що внаслідок ДТП постраждав водій: у нього кілька ударів і перелом ключиці.

Фото: newsvl.ru

«Панцир-С» - ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування. Він призначений для захисту малорозмірних об'єктів від засобів повітряного нападу. Також комплекс може здійснювати захист об'єкта від наземних і надводних загроз.

Нагадаємо, обсяг міжнародних поставок основних видів звичайних озброєнь у світі у 2014-2018 роках виріс на 7,8% у порівнянні з 2009-2013 роками. П'ять найбільших експортерів військової продукції - США, Росія, Франція, Німеччина і Китай - забезпечили 75% сукупного обсягу світового експорту озброєнь в 2014-2018 роках.

Джерело: Цензор.НЕТ